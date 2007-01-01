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Происшествия

Схрон с боеприпасами обнаружили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.05, 09:09
0 284
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В среду, 21 мая, его нашли в лесу у деревни Дубна Ульяновского района.

85 боеприпасов лежали со времен Великой Отечественной войны, рассказали в МЧС.

Среди них – минометные мины, артиллерийские снаряды и граната.

Спасатели все обезвредили.

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