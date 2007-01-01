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Дача сгорела в Калуге

Дмитрий Ивьев
22.05, 07:05
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Дача сгорела в Калуге

Пожар произошел днем 21 мая в СНТ «Прогресс».

Там на улице Вишневой деревянный дом загорелся примерно в 11:30.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, никто не пострадал.

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