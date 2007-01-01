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Новость дня Происшествия

Еще два беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.05, 17:07
0 574
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Силы ПВО уничтожили их днем 21 мая в Жуковском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

На месте работают оперативники.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на среду БПЛА сбили в Боровском районе.

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