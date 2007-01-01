Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ищут родственников 66-летнего мужчины
Происшествия

В Калуге ищут родственников 66-летнего мужчины

Дмитрий Ивьев
21.05, 16:09
0 592
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 22 января Владимир Владимирович Локотош находится в социальном учреждении.

Об этом 21 мая сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Сообщить любую информацию о мужчине можно по бесплатному телефону 88007005452.

Новости по тегу
лиза алерт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklBWHdSVVdiS0JTTTdVN2I2QUFLeWc9PSIsInZhbHVlIjoidWNZU0JPdVY5K2k1SndXMDREL3ZBSXlmaUZ4VDRqTWFsVHVxQXBhUjVIUW1JbW9MU01oTER1TlRXaFlucWk2dStoOVVaM1Z3SVk4ZlBjeUVEVGxuUFNxZzdRL09kaDlENU5acml4ZnE2VEwyMGdUSGMvZlZuK0RZL3FxYWNNaXF0c0VSejBVVE5xRloyWGdzMEdwcEhDTWF3T0FxVjNMZkNZWEIyem5CZjFwbHFhZWZVRkNsNnNhdjZNcitWdjVRYzBzeDQ0YkRqQ202clQ2S1lWb3pIVTJnUjZrWjY3Y0hjcGRLcGhpNmIyS2d2YmFkY2FmM1VQRldyV0J0aHo1Y3I2eVlXcmQ2aml5ZUZCWG4zL05LVFN6bVg4ZFJ5eVJBZHBtMzdxWlRuZEwzTjExeXJMSFdkUkpESTVtRzlwMFRBdkI3TFVCaGIrVTJuWk9JdWxWdlQ5QlRNMlAwOWxvL0VFN2NSMlRMVUUrVnN2K0M5RlMxdWVpM3VhRzRiSDVFWDNqSzM0WDA2RDFLZ0lqUW1scGlBMVhQQzlVMnpPTnZ2WXVIRVBNVWRBVHZncG40cGdoMytnckZnRHQrWjZLZiIsIm1hYyI6ImFhYzI3MjFhMTMwOTYzMmE0OTAyOWY2MmQwZjRiODA0MjkxZTdiMjEzMGYxODFlNDcxNTgxYmQ1NTQyMGE4NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikp4Y2dHR3hiTTF1ZE8rS2ZYQXdQdHc9PSIsInZhbHVlIjoiV2ZKdDRBdXJHcCsxbTZSSnlXZGxOZnh3ejJuVThxNXlQZkt4b0VtdXIvZUtZUUhYRTI5aCtPTTZ2NjlEcjh4RlNSZDNmVG1FakRuNmdOK2xMUDQ4QnlrUW9STHQrQ1VYdUNQZU9JRWc3dlhZNldpZDkydHlIb2R2cVV3MG1VMythdFBZSm1QdWtrY0tQNFkxOWEyVy9USGxMcnU1UmhwbitGemordGhWWkpkZGFoajZoM0RYdmFrQUY2ZGRMVXJsMVRpMURkbW1iaXpyb3o0SWJsa1hqT0dwTUQ2YmlhL2hOM05qc2dzVnAxcEVsYlNXMng5cXBMMjJlWjRQSVAvVFNvT1labHhBZFkxNnRNbmJFYThQdUthRmFxdXIzVlh3Tnpwa3ZTeCs5VXBXTElTUXUwQXJoV2lxdmIzNyt6Z0t2QmZMQWNWcnlLMUQvbkFyL1NTSUxzTS9jWHBjWi92VE5FVnhOWktITlhPVlBsMjlLRWE1WEdtbWNwbUE3MWVEbzlDVXhaaTFaU0ZhZ05ZUDNrRHNQcTVCa2JPVUJTQVc0T0taYVpWY0FNU05CWEZnOXBSdzFQTU1RK0tlb1VwWCsxS2ZjNTM2NVM1eEN3WTRLRTZ5WmdvRUlTUmRwWWttUDNValZteG9MTDdGV0cvLzRvV290Ky9xS3NnUGF5Q0RRM0Nrc053RlR6Z3pCQ0FmYndxcER6aUZFeVpEaFdyWTlCbG9tTkhYUFZKUUFFQlAvbUpCQTRjUURwMUpiQklZVW53VmwycTVKa1VhSGlZeDBmb0tTakVtZEd4MmJIRTREaXhXSml3MGRhOFVvNjUzWEpzdHMwTHdSbmptUTRIbyIsIm1hYyI6ImYyNGNiZjY4ZmVhNmVjMTcwZTBmYzk4YzM2N2M3OWIyZmQxZTY1MjE4NGE1YzJlZTc0NDU2ZDU4M2FmOTAwNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+