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Происшествия

В Калуге сбили мотоциклиста

Дмитрий Ивьев
21.05, 14:56
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло около 13:00 в среду, 21 мая, на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Маяковского.

Там столкнулись «Лада Гранта» и байкер на «Хонде».

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

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