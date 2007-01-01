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Происшествия

В Калуге «Ситроен» и «Шевроле» разбились на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
21.05, 14:00
1 670
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Около 12:30 в среду, 21 мая, ДТП произошло в районе Дубравы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, в столкновении двух легковушек пострадал один человек.

Причины аварии устанавливаются.

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