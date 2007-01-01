Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Машина сгорела в Калужской области
Происшествия

Машина сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.05, 07:13
0 410
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар в поселке Газопровод Бабынинского района произошел поздно вечером 20 мая.

Легковушка сгорела на улице Парковой.

В результате происшествия никто не пострадал.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZyZ0FzazZSM0dueFdCOG5CeXdNNFE9PSIsInZhbHVlIjoiZGQyeDFqZXJIUFZvSzFpVlBBNG41M1RVQjVyK05UczlsbmJOcWFMREo3eE9QUXpvaGdiMzJqMjNBbmNlMTVUb0F5OUg0eFM3S09IOE40TnBFTFMzSk1GSGh4M05qUjFFM2x0bHRjU2xSNEZ3SWxYT2xHak1IUGdzK0wxa253WTZmZ09ESE0vbURzSTljd1NYQXF5cHc5V2U4MVlWeWdIWTZFa1pjOERsQnJCWDdiQmROUnJzeENza2VBeTJYVGtRMmFPMkRhM3JRMW9CejA2WVB4OWxFTFlNTGl5Tkw5c3Q3N2VQSTJxaWxMTkFHaWRJcGhST3d6MTN3R3RDL3lyOU5lN2IzT1MzTmUzNmJOWk02K0VnY2FHeWc0Wkh3d1Y0YTQ1QVk0cGcyZVN4cFZ0SFhnTjAwd3hvdFBjTkwvaUFCYTViTitkMDc3OFBDYkRxTHI1L2hTc0xZU2dvU3N4WStadzBPWUQ5Szl3RlcwUmx4dThmYnQzazNrZUl4dG9iSU5pRjQ4Q2pqSmZURjZrYWRZMkZFQ0YvejljdmdSSHY2SktFTWhVeElJVmZ6Zzl4ZzU0SzZwVEpPRW9TT1EwMCIsIm1hYyI6IjQyZjdiNjEyNDhlYTc3ZmNjNjA3NzZlNWUyYTg0MDNhY2Y3MTYyNjM3MmQyM2UxZTczZDg3MTNjYTgwM2I1ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhzMXRDdkFVUW5ZVHVrSTFZbEluWGc9PSIsInZhbHVlIjoiem1YaVZabmdvcmNEUndCcndUSFEvUzhsbHRiZmE1TDlmdzNFZ3ordDVXbWN1QTh1bmZMN1U0Q0NETjR5ZklLNFRPM0NPS0NESXVrQVFBMk1UZ0RZVjJWT1pkQXFGTjUyMDJlaVIvZ1RKczNiVm5IRTNlOE13WWJrcEIvcW8vWmUxUkp5V011UGFtSnp3bVgzd3FBakIxYnI3SUhBMXR2L3NjeXV2T3UrbS9YcU1ncVgwTEhqSXBBd1hjZHZQbnIvR2ltYm9KVzQvSVlYRW10L3ZnbFZtbkVtbWNLNHo0L2pSall3eDlweWF5VHJXV0hkejJ2b29ESUdGZ3pEQWhCQnNJeE1USXVtZW0zRUdldEZKZWpjc0RvQk5hTzVRWWI1YzRvRmhCLzN6VFNiUkE0dkN4MDU1NE5YTGlFMW5zeW1QNDZrd3hrb2pVc2pWLzIyZ25hK2ZMVzRGdlJjZnNoKzlXeEZMYnZQWEcrNjVEWXZTcVhwSXlrK1VRVnJQa3k5eGVxWTJFS25OWmZjNTFWK0hNdXVTMndnMGhNN0ZEeHo5Zk8vdGFJVUJWUkFFRGxnbEt5bUxtaUp6NDJRNUVWVTJOVi9BNFFJWHJwWi94Y1J6MkJKb2ZITk42NE9QUUxVL2JVdVhZMjdJc3Qxbkd0UVM2SXBmT1NZOS94ZklacU4vWHNzbGF1MXgySVlHTEpSNkVscHBTL21hMnBGanFydWxvZXE3NkMvRTBhVEhtWndsdmFwcS9qL1Axdzl2NnY1bEdsZHFTdE1Gb1lPSmk1K1VpZFVmakVlenN0QWJyUFJrME51QnhUUmhMZzdZbC9YQUJMSnNDMll2K0ptZ3J5UCIsIm1hYyI6ImEwMjg2M2M1NDE0MTI0MzM5MWFjOGNmODE0ZjljZDg3YTQ5YWFiNmYwM2E0NDYyMDg5YjkwYjBjMTYzM2NmODEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+