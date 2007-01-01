Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области «Хендай» и КамАЗ столкнулись на трассе М3 «Украина»
Происшествия

В Калужской области «Хендай» и КамАЗ столкнулись на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
21.05, 07:15
0 552
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло около 18:30 во вторник, 20 мая, на 116 километре дороги в Малоярославецком районе.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пострадал один человек.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpucnBNcDdaTDM1amhhRkpNV0hRc0E9PSIsInZhbHVlIjoiNEQ4YkpGQlQ3QjlpekFlRi93OVFUT1hJWWcrOGMyek1vSmxFVmRLYjU2aU9MQWVDbGtCaGdmRmd6RVpKNVdUNW56R1dLbEpCOGRzQ1oxUjYxbFRMVFVmZU0vZHI0eloxNDFLcUZISDZXRWUxSUVoelNqTVIxbE1OY2lxVlY0U3piRzd3cUg5TUY5Z3JGVW5LL3VWVVU1V0Z0Q0Z2LzZzVThhZ0ZUcXBkM1BvZUFpbjg0bG8yL0NZcU9OcGNrZ0E3NWZucG80dERzbmpxZkpwUC9JMy9RZTdpdlZWYk5ESkdwblk4MDM0RWM3M1JuSEdKdlpJRE1RTzFOOUw1NGxoMXZtVFRKK0ZBcExPRnVUeVp2U0U1UlNYNlFYM3BVeUxkNnBVNkhyMk5OMTNpU3pzMlMrcU9lSTlnZjRDMWxQcXFUdkpJRC9iVTNuaWQ0S0RJbjYyNmxCR2o5S2ZoRnNIN2VYejd4aytEWjE3bitIcS9CL0dqN1FMZGVyaU1uMzFJV212QjN1L00zZnY2cTgrR0FhQmQ0empZOFJTRUFvQ2VramtWV3VXSExaOW1xTDNDUDUrWHRmWDBSZWxUUW96eCIsIm1hYyI6ImE4ODI1ODA2MjI1ZjJkNzFmMzBhYjI1Yjg0MTAyN2ZjNzBiNTA5N2Y3ODk4ZGZlZDM0ZDkyMmRiY2RiY2NkOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im12eXJjMkxlU2w2aHhDOHpacTZqZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiZDJxUVp3bnpreFJVaXp2bXFmUVk4ZkpTTmRZNU9IZ01HRnh6SEF6REw4MzRQNVNsWEFFMWVMTWl6MlZMODN2ZzFrU05BMG1JVkNTdnREOU4rcDFqdEhLM1htNHdHSEpGMTlsdWlhRlRkbmFtUDJaS2RyanVObVl2djB0Vm5OSHdaZm1uY2FvVkhmWkhpL09mcUd0M0lKcmlBcVExbjh2N3pjcDJBOWF6QzcvY3hxRGplTkVRVjFGVGdONEJRamwwSzI5Q2JkK3krR0h4eFRwYlBKRzVlWGJKaVJWNVRCNGpWSTNndkNXZkRPeUh2ZDR0MUtnL1lBQjlHMHkvdkhiUjYwMkFEb1hLS05VV1JiRzAyKzVzbXZSRDRLbTZVWFl6ampEWU1tSXdnR3ZXUWVPNEtBbERWanA1U0ZVdjh0ZHdsTTNiY2RSYk50VGpOdUhzSnQ0bXUwUjlwUng1NUcybFlEVmJGNGFVZU5zUG9nQW03d2g0NnMraG90bmk5K0xTelZqQmtWQVFwbFNETWQwRWZJUXdUVHJhdEVNOGlSK252bTlCTjFZWE5wZno5YUo0d1dXZk5rK1daNlpvTSs5RDBnQS9ra3pKOFVDRlNPdk9IQVlPZFkrNE5Za3ZnckdacnZhM3pEYTJMTVNFM0ovK1VoVmJZdnlxSllsYmRkVUpIQ0hiSENMVGxkVXBpNFJzaG1YVWNqVmRMT2d6VUVnaDBpQXJRSmhmUFduMW5GZmppMXEzV3JKVGRTL2o4K1lib1ZJWUxWZDFpam5kZms1MHBRa0xSVCtHcVkyV0ZjZjN2MVRQVkVaOUpaUWRrS25QYTRmVkcwdkhQU1lVZW9BViIsIm1hYyI6IjVjMzhjODk5YTQ2YTFhNTIzNjg5MWJiNGEzOGJmNzU5MDFkM2NmNDI5ZmExZDZmZDQ4NzczNWMxNzA3YTlmMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+