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Происшествия

Бомбу откопали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.05, 07:11
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Барятинском районе, сообщили 21 мая в региональном ГУ МЧС.

Авиационная бомба находилась в деревне Сининка.

Спасателям удалось ее обезвредить, никто не пострадал.

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