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Происшествия

В Козельске сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
20.05, 16:04
0 246
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ДТП произошло около 13:50 во вторник, 20 мая, на улице Юбилейной.

Человек попал под колеса автомобиля «Нива», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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