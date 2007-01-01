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Новость дня Происшествия

В Калуге женщину сбили на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
20.05, 16:05
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ДТП произошло вечером 19 мая в районе МРЭО ГИБДД, сообщили в полиции.

По предварительной информации, 31-летний водитель «Шевроле» ехал в сторону Дубравы и сбил свою ровесницу, которая шла по зебре.

Калужанку доставили в больницу с травмами.

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