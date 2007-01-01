В Калуге девочки-подростки сбросили прокатные электросамокаты в водохранилище

Инцидент снял на видео очевидец, который потом опубликовал запись в соцсетях. По его словам, в воду отправились два самоката.

Судя по записи, таким образом очистить Яченскую набережную от транспорта захотели три девочки, которым на вид 13-15 лет.

В полиции пока не сообщали, обращались ли к ним с заявлением владельцы электросамокатов.

Штрафы за утрату самоката у различных сервисов, работающих в Калуге, составляют от 35 до 150 тысяч рублей.