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Происшествия

Огонь уничтожил постройку в калужской деревне

Дмитрий Ивьев
19.05, 07:20
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Днем 18 мая пожар произошел в Сивково, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Сгорела деревянная хозяйственная постройка у частного дома.

При этом обошлось без пострадавших.

Причины пожара пока не называются.

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