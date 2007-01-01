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Происшествия

В Калуге нашли минометную мину

Дмитрий Ивьев
19.05, 07:30
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с деревней Крутицы, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Мина лежала в 400 метрах от населенного пункта.

Спасатели обезвредили опасную находку.

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