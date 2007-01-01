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Происшествия

В Калуге «Опель» сбил пешехода

Дмитрий Ивьев
19.05, 07:01
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ДТП произошло вечером 17 мая на Правом берегу.

По предварительной информации, человек попал под колеса легковушки на улице Трамплинной.

Пострадал один человек, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

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