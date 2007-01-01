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Происшествия

В Калуге сбили электрический питбайк

Дмитрий Ивьев
19.05, 07:11
0 474
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ДТП произошло поздно вечером 17 мая на улице Степана Разина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись питбайк и легковой автомобиль «Рено Логан».

Пострадал байкер. Данные о его состоянии уточняются.

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