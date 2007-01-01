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МЧС Калужской области за сутки ликвидировало 13 пожаров и 4 ДТП

В Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Калужской области круглосуточно ведётся мониторинг и координация действий экстренных служб.
Ольга Володина
18.05, 09:13
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фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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В течение суток, 17 мая, спасатели потушили 13 возгораний и отреагировали на 4 дорожно-транспортных происшествия.

Пожары: – В деревне Величково (Жуковский район) сгорела баня. – В деревне Чижовка под Калугой огнём уничтожена баня.

– В Жиздринском районе, д. Гремучий Колодец, выгорела баня.

– В Жукове на ул. Сельхозтехника загорелся производственный цех. – В Людинове на территории КС «Литейщик» сгорел дачный дом.

ДТП: – На 36 км автодороги Р-132 (обход Калуги) автомобиль врезался в барьерное ограждение. – На Грабцевском шоссе в Калуге столкнулись две машины. – В Кременках (Жуковский район) произошло ДТП с участием двух автомобилей. – На ул. Трамплинной в Калуге автомобиль сбил пешехода.

Все происшествия взяты под контроль, последствия оперативно устранены.

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