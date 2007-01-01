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Происшествия

В Малоярославце загорелась комната в коммунальной квартире

Дмитрий Ивьев
16.05, 14:32
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Пожар произошел днем 16 мая в доме на улице Фрунзе, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Причины возгорания станут известны позже.

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