В Калужской области устроили погоню за должником

Инцидент произошел в Ферзиково, сообщили 16 мая судебные приставы.

Мужчина должен был выплатить 1,2 миллиона рублей за аренду земли под сельскохозяйственные нужды, но долгое время не отдавал деньги.

В отделение судебных приставов он приехал на своем «Фольксвагене Поло». Когда приставы сказали, что машину арестуют, мужчина выбежал из кабинета, сел за руль и уехал. Остановили его только сотрудники ГАИ.

Если калужанин не отдаст долг, машину выставят на торги.