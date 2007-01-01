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Происшествия

В Калужской области устроили погоню за должником

Дмитрий Ивьев
16.05, 11:03
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Инцидент произошел в Ферзиково, сообщили 16 мая судебные приставы.

Мужчина должен был выплатить 1,2 миллиона рублей за аренду земли под сельскохозяйственные нужды, но долгое время не отдавал деньги.

В отделение судебных приставов он приехал на своем «Фольксвагене Поло». Когда приставы сказали, что машину арестуют, мужчина выбежал из кабинета, сел за руль и уехал. Остановили его только сотрудники ГАИ.

Если калужанин не отдаст долг, машину выставят на торги.

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