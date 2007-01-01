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Происшествия

Авария заблокировала выезд из Калуги

Дмитрий Ивьев
15.05, 14:52
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ДТП произошло днем 15 мая во Мстихино.

Как сообщают очевидцы, грузовик врезался в легковушку в районе светофора.

Затруднено движение со стороны Анненок. Пробка растянулась на полтора километра.

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