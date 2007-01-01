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Происшествия

Водитель скутера пострадал в ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.05, 07:40
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Авария произошла вечером 14 мая в городе Сосенский Козельского района.

На улице Ломоносова столкнулись скутер «Ирбис» и автомобиль «Пежо».

Информация о состоянии скутериста уточняется.

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