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Происшествия

В Малоярославце произошел пожар в офисном здании

Дмитрий Ивьев
15.05, 07:42
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Днем 14 мая сообщение о возгорании поступило в МЧС с улицы Мирной.

По предварительным данным, в кабинете загорелся чайник.

Огнем повреждены стены и окна.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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