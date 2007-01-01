Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия «Жигули» сгорели в Детчино
Происшествия

«Жигули» сгорели в Детчино

Дмитрий Ивьев
15.05, 07:37
0 428
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар на улице Ленина произошел утром 14 мая, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Легковушка полностью выгорела.

О причинах возгорания пока не сообщается.

Никто из людей не пострадал.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFEdENWc21rK0dpSjVrQkt2bi9Gcnc9PSIsInZhbHVlIjoiNmN0bmV1eDlpNGs5c1NkUi9JKzVXSzFoUnpWZWF0SUpJck5tWnNwRjdkaVhrMUpPZFhGbDVTVDFwTkIyRVlCdSt5b0lOZ1ptNEZ4Q1hRVU8xbnpqRVFaMW5CeEVXcTNzTm1rVUl2MGVJTjc1dzZvMFBrVVc1Y2JuaTA3Qm1iSEVGNlBhQi9HK0xYYWxlMDM5RklCbmpLVzVJSjBIZUhsSHp0dWZYMmQwbzBNNm9mcFV3V3FzdHprZGJLcVZ1a1lFOGZwbmxNY010eUFKZVJkY2Vtc1lGYkdkaHZ3d2pPajJ6TjRPYmlYSnhVRW13Yi9PcGR0eEttRHNGTmFTbmwvSk5qKzNaZGlhYTZBQjRhdWxVV2VheGtJemtlU0xvekFPZHhTUDg0Q0RiS0tvaDZaWHJ1VnNwWGd0REVDb2RFWnFjOC9LS2pNd29TWTVZM0pUakI0RGNHb0pZUG9tU2VXUDBPUXZsajJXVm9hcWM1cVVyU2FBd1N5TXFSOXJuOWp0MDZmYU1pWDlJc2dTdlF5bmxtcTNwZ2NOVC9uQ1BaTFNjZVcxTlE5US9ZUU9wTkwxQ0hzQVlBNThFODNUM1JaQyIsIm1hYyI6ImNhMTk2ZDRmYjkwZjNhMzBmMzQ3NmRjMDJhYjI2YzEyMzI1NGZlZmU4NGFmYThhYmMwZDA5YTc0ODU1MWVhMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlIyOFBncnY1SzJqZGdWSG83STAzdFE9PSIsInZhbHVlIjoibXNmU0RqWFNjNWtDVm1GQzFPVzkzT0F2c1lhSFQwMGZMQnRJcDJFbGR0NDFvMldPYWtHRWtVc0hSaHR5KzZHdi83WThTWGhMbVpjOHJwMXZWRm5Sd243MklWS29GaUUrNlc2YjNINXFKQVU2RjlLMmlUVlJvKzBHaFd0dmVDSXdGTXp0SHNudHBFV1NMUVpqU1VlYmtyOGJ4WGFZQmFIaEFTVXdvZ21MRTYzSzhTSHBSNmVsRVVIZzBtUVVrVk5JVSs1bGVJdjhaZnVnbWduMkxYZ1EvbENTclJXZlZTdnBJTHgvNkd2VkkvOEROS2tqdG1KcTdWaG5uWmhNelN1andqVXhxNFpLQjk0bHBwZWZKc3ZyTkQ2Z0FVZ1F4K3JxVitFTlA0WGVWWTdPeVFaSlJDVnltekY1bXdVdlNGazIyYlZrbklVdFBMR29rNkw3UFFhOGhhWjBhY3JoVFJUc21NbHh2ZFFyRjJ3ditaZWZMaEFPcVMvYm1LTnhDZzRxS3FyUjFCU3ZEbStvNWR5KzBNTnc4ZzUwOWVaalhuc3NsSEEyTUtXdjRSQWhVM0FzWTVCd1h5eVJ1MCswNjVuQWpxbUpoK1JndHhrVlAyR0w1UkoxdXkxZ2Q5NkRhK0haYTlvMkx6WkI0MnRtd0JnbG5HNDA3M1d5Y1FvclhsWi9MMU9rR2xLOGJkM1p6SWp0WGY0M3lBVXNhQ0lMdHRtaDJ6Y1pzQkhkaEZ6YTdWQ25IQ3h4amtXZ2N1N2tYcWl5R09kbjIvZnZTbjlFK3lBQlFLZjNYc0prVHlxWmsraUx0YllhNEpuNTJabjhydmg4U29CTjQrSjVCNWRQMVIzMCIsIm1hYyI6IjI0NjRjNzAxYzgwYTlkMjk0YTI2MWZlNWI1NDA3ODhhMGQ5NDdlMGViOTQyOGE0ZWMwODA1YWFiODRlNTcxNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+