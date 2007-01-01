Стали известны подробности о драке школьниц в Калужской области

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в Малоярославце.

Видео конфликта выложили в соцсетях. Инцидент 14 мая прокомментировал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Одна из девочек учится с января в четвертом классе «Школы на Заре», ранее обучалась в школе №4.

- В новой школе не сложились дружеские отношения с одноклассниками, в связи с чем в данном классе проводилась профилактическая работа, разъяснена ответственность за совершение противоправных действий, - рассказал Парфенов. - В ПДН поступили заявления по факту неоднократных словесных конфликтов между подростками. Сотрудники ПДН опросили всех участников, установили обстоятельства произошедшего. Родителям вынесены предупреждения и разъяснены меры ответственности.

В апреле в дежурную часть поступило сообщение из травматологического отделения, куда обратилась одна из девочек. Родители обвиняли другую школьницу в избиении.

- Проведены проверки, по каждому факту вынесены определения об отказе возбуждения дела об административном правонарушении, в связи с недостижением возраста привлечения к административной ответственности, - заявил Парфенов. - Участницы конфликта поставлены на учёт в ПДН. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Малоярославецкого района.

А 12 мая инцидент между подростками произошел уже в школе. Обстоятельства сейчас устанавливаются. Одну из девочек могут перевести в другой класс или школу.