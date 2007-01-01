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В Калужской области избили школьницу

Дмитрий Ивьев
14.05, 11:38
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Фото из архива.
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Девочка получила травмы в одной из школ Малоярославецкого района, сообщили 14 мая в полиции.

Сейчас проводится проверка.

По предварительным данным, между учениками несколько раз происходили драки.

В полиции пояснили, что установили всех участников, проводится профилактическая работа.

- Родителям вынесены официальные предостережения, - заявили в управлении МВД. - В школе проведен внеплановый совет с привлечением всех органов системы профилактики. Школьники поставлены на профилактический учет.

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