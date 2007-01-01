В Калужской области избили школьницу
Девочка получила травмы в одной из школ Малоярославецкого района, сообщили 14 мая в полиции.
Сейчас проводится проверка.
По предварительным данным, между учениками несколько раз происходили драки.
В полиции пояснили, что установили всех участников, проводится профилактическая работа.
- Родителям вынесены официальные предостережения, - заявили в управлении МВД. - В школе проведен внеплановый совет с привлечением всех органов системы профилактики. Школьники поставлены на профилактический учет.