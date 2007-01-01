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Новость дня Происшествия

В Калуге ночью сгорел ангар с сотнями баллонов

Дмитрий Ивьев
14.05, 09:12
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Около 2:45 13 мая пожар произошел на улице Светлой, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В ангаре находились техника и примерно 800 баллонов с кислородом, азотом и пропаном.

Огнем уничтожены кран и манипулятор.

Около 30 баллонов взорвались. Спасатели работали с риском для жизни.

Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание.

Сотрудникам калужского МЧС удалось спасти соседний ангар и технику, которая оценивается в 48 миллионов рублей.

Никто из людей не пострадал.

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