В Калуге ночью сгорел ангар с сотнями баллонов
Около 2:45 13 мая пожар произошел на улице Светлой, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
В ангаре находились техника и примерно 800 баллонов с кислородом, азотом и пропаном.
Огнем уничтожены кран и манипулятор.
Около 30 баллонов взорвались. Спасатели работали с риском для жизни.
Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание.
Сотрудникам калужского МЧС удалось спасти соседний ангар и технику, которая оценивается в 48 миллионов рублей.
Никто из людей не пострадал.