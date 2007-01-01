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Происшествия

В Калужской области сгорела дача

Дмитрий Ивьев
14.05, 07:46
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В ночь на среду, 14 мая, пожар произошел в СНТ «Хрустали» на территории Ерденево Малоярославецкого района.

От деревянной постройки почти ничего не осталось.

В результате происшествия никто не пострадал, рассказали спасатели.

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