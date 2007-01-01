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Происшествия

Человек пострадал при пожаре в машине в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.05, 07:44
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Легковушка горела вечером 13 мая в деревне Самойлово Перемышльского района, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, есть пострадавший.

Огнем уничтожен моторный отсек.

Причины пожара пока не называются.

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