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Происшествия

В калужской деревне нашли артиллерийский снаряд

Дмитрий Ивьев
13.05, 11:47
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Боеприпас обнаружили в населенном пункте Новое Уткино Дзержинского района.

Снаряд пролежал там со времен Великой Отечественной войны.

Никто из людей не пострадал.

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