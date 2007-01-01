В центре Калуги мужчина выстрелил в троллейбус

Инцидент произошел вечером 12 мая на перекрестке улицы Ленина и площади Старый Торг.

- Будучи вдрызг пьяным, со своим собутыльником разгуливал по улице и размахивал пистолетом, - рассказал о виновнике руководитель «Управления калужского троллейбуса» Вадим Витьков. - А затем, без каких-либо причин, выстрелили в окно проезжавшего мимо троллейбуса. Просто взял и в центре города обстрелял общественный транспорт. Из удали дурной, пьяной. Выстрелом разбил окно. Слава Богу, время вечернее, а теперь представьте, что в нем были бы пассажиры.

Водитель троллейбуса остановился и погнался за двумя вооруженными мужчинами.

- При задержании негодяи пытались стрелять в него. Выбил пистолет и газовый баллон, обезвредил и удерживал их до приезда полиции, - отметил Витьков.

По его словам, это уже чуть ли не десятый случай стрельбы по муниципальному транспорту.