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В Калуге водитель и пассажир автобуса устроили драку

Дмитрий Ивьев
13.05, 10:09
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Конфликт произошел вечером 12 мая.

Как рассказал наш читатель, водитель автобуса №20 и пассажир сцепились на Калуге-2. Очевидец утверждает, что водитель требовал оплату, а пассажир перед этим уже оплатил с помощью QR-кода.

Ситуацию прокомментировали также в «Управлении калужского троллейбуса»:

- Вчера последним рейсом после 22 часов зашли в салон автобуса два молодых человека, водитель попросил их оплатить проезд, на что данные молодые люди отказались оплачивать проезд в грубой форме и один из них начал ломиться в кабину водителя автобуса, а второй пытаться его оттащить, водитель держал дверь, чтобы в кабину водителя они не залезли, потом конфликт переместился на улицу. Проехали они одну остановку, вышли на повороте на Калугу-2. Так как, несмотря на конфликтную ситуацию, водителю и автобусу ущерб не нанесен, водитель принял решения продолжить работу на маршруте и не срывать рейс для ожидания полиции.

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