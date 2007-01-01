Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ночью сбили мужчину на электровелосипеде
Происшествия

В Калуге ночью сбили мужчину на электровелосипеде

Дмитрий Ивьев
13.05, 09:00
0 542
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло около 00:15 во вторник, 13 мая, на улице Чапаева.

По предварительным данным, курьер попал под колеса «Шевроле».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNCR1k5NGFyR3AwckVZV3p5eXRzMkE9PSIsInZhbHVlIjoibStBbFJIckh1YXY3K0QyY0h0MjFtQXN3bG9CaWNmVXpjekxhR05keWYzKzQxUjc4OXB3Sk1wY1hCcndnSWtWOWk3YkJxMVJVbzZkME5KQTFoK1RVWE9YYUYrRWJ4ZlZrUThrMmxOc2F1S1BvVjlRZHBueTBlWGVzVmRqQm5CaU1BcHU0ZDVNazYvM2hOazlMSHJ3SlN5Ly9xRDllbHgzeTdVQ3p3WjZBV3JmVlZwWHRweDliN09QSUNRd1FGNUptWExJSko2NkE2cFlRZVdoS3lScS9mNHFkUDdMS2NYR3dXLzRkVmFHT2JtQ0xnL3B5MDAzTVBsSFphT1E0dWhSc0dJTGg3QktxYmw0K1IvSTU5MkZhWjZEQ21IeHBROUJMSHROOHRuVUlVZTljREtYNUNaeVlibVMwK3dlYkpiTU9TNEZ3QzV1U0pSVjc3cGhLdXJxaTRXZnJBWXpCS0pieExDVm14Vlg3L2NkSEVtUW0xOUtoNjVpVE5hTXc4bjBzVjNzUHp4a3JmcUdpUkpBby9DSDFJbTZKL3FieUhhRWpZcVBxYlNDMHMxU2NVNDdzMDZraWZQRjFyZXlBVFBtUiIsIm1hYyI6IjU2N2VkNGUzZWE3YWRhODhmMmM5MzQ1MjNjZmQ5OGRkOGUxYjFhYjk1YmRiMzBjZmJkYmUxYWRlOTUzZTZkMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhoY3ZBYlZPczRkcDdCUk5pNCs3eFE9PSIsInZhbHVlIjoiRFprVG11SFFJQmljalJqbGd3c3dYT0h4MWxRU1Y4Z2dHSDY1ZEpUblpwOHJscng0MkFWYXFPbzIrbW1UK2RVM09vZWdySjVYdFlCd3JUQUJUcHkwcmpkME9McTZTS25wN2xoU2ZuUEl4dEdkMlJrMXFibEhoVk55ejB2STBibzNsM0FKdkVwWkpaSHc3aU13Mnh2c2FLbnF3TFFFWC83WG9WM2l5dzZ2d2NzUzhVaEhia21GUWllYWlaU2dvZEVjQTFKZERuMldRM0JWdnhaSUowYVcyNU84NWxjOUJpWkpSWlpLM2duVTVucGVDa0Fqd0pxbWFwNjlURWlxRnp6a3hkQ3E3WXFoSWZXMFdSZ3U4Q2hGQzF0c2N2dzYwekwrdHRGUHE5OWR2U043SURza01lRVFKODNWcnNTczRQckUvc2VhMUFjTFArQm5KVWJYOGZnVXl0bFljNWROUnZ5VE4yT1hEeVdJdC9TdTFwWG1aZEN1WDlPUysxZkY5TW1vOUVGcjR2S1U5bHROYUljOHhUUjBvU050emJzUWFoTlN6QmJBWC9NSlRYMWJiQ2ZSQ29rQ3Z0Q3p6UUt5dDdqb2FnUGUyejhmMzFHbTExV2VqR1dYMkNLVGR4b1hEcGhpWFF3aGpTODVwM3g0NUZSMVVxbHNmN3pYeGhTYVZOWlNSK1o2anVqRXhEUEdxcXRjSm1wTnFQOEhYZWUxMTcwK0hGSlRiTUJ1a3hycVIxMkNWV1YxL3d0KzdSblcxM054Q1NoVkh1QmFCT1ZDb0NIemY4dkkxUk5OUGo5MFp6VzNtci9DL2xWZXFCZldQRUMzR3JjOFY5NlduV3dUN2c1MSIsIm1hYyI6IjE5MzcxNGFkMmI3YjhlZjdhZTJlMjg1YzUyMTk5ZTg1MWFiNDg3ZDQ2OWJjMmEzN2ZkOTdlNTY4NDdkZmU2Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+