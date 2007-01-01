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Происшествия

ДТП перекрыло дорогу от Калуги до трассы М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
13.05, 09:11
0 1264
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Утром во вторник, 13 мая, авария произошла недалеко от Мстихино.

Очевидцы сообщают, что грузовик столкнулся с легковушкой и врезался в ограждение.

Пробка со стороны Анненок растянулась на полтора километра.

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