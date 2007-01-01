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Происшествия

В Калуге пропала 33-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
13.05, 08:29
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С 11 мая не выходит на связь Виктория Моничева, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост женщины – 159 сантиметров. Она была в черной куртке с белым капюшоном.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам 112 или 88007005452.

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лиза алерт
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