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Происшествия

ДТП на Тарутинской вызвало пробки в Калуге

Дмитрий Ивьев
12.05, 16:00
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Днем в понедельник, 12 мая, затруднено движение в районе Синих мостов.

Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло на перекрестке Тарутинской и Зерновой.

Со стороны центра города собралась пробка.

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