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Новость дня Происшествия

В Калуге ищут свидетелей стрельбы на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
12.05, 11:39
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Инцидент произошел с 20:00 до 20:30 31 марта, сообщили в понедельник в полиции.

Два человека стреляли в сторону прохожих у торгового центра «XXI век».

Полиция попросила очевидцев позвонить по телефону +79993803224.

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