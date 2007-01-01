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Новость дня Происшествия

Стали известны подробности о смертельном ДТП на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.05, 10:38
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Авария на дороге М3 «Украина» в Думиничском районе недалеко от Новослободска произошла вечером 11 мая.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Мерседеса» двигался со стороны Калуги, потерял контроль, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Тойотой».

После этого «Мерседес» врезался в «Фольксваген».

Погиб водитель «Мерседеса». Травмы получили 51-летняя женщина и 13-летний подросток из «Фольксвагена».

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