Стали известны подробности о смертельном ДТП на трассе в Калужской области

Авария на дороге М3 «Украина» в Думиничском районе недалеко от Новослободска произошла вечером 11 мая.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Мерседеса» двигался со стороны Калуги, потерял контроль, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Тойотой».

После этого «Мерседес» врезался в «Фольксваген».

Погиб водитель «Мерседеса». Травмы получили 51-летняя женщина и 13-летний подросток из «Фольксвагена».