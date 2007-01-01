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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.05, 08:11
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар в деревне Каменка Ферзиковского района произошел вечером в воскресенье, 11 мая.

Никто из людей не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Внутри закопчены все стены.

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