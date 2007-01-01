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Происшествия

В Калуге две легковушки столкнулись на улице Московской

Дмитрий Ивьев
12.05, 08:02
0 460
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Авария произошла в ночь на понедельник, 12 мая, недалеко от перекрестка с Поселковой.

Там разбились «Киа» и «Опель».

ГУ МЧС по Калужской области сообщило о нескольких пострадавших.

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