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Происшествия

В Калуге ДТП вызвало пробку у Синих мостов

Дмитрий Ивьев
12.05, 08:22
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В Калуге ДТП вызвало пробку у Синих мостов

Авария произошла утром 12 мая на улице Глаголева.

По данным очевидцев, два автомобиля столкнулись в левом ряду, предназначенном для поворота в сторону Тарутинской.

Информация о происшествии уточняется.

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