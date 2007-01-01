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Происшествия

Заброшенный дом сгорел в Кирове

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:25
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Вечером 10 мая возгорание произошло на улице ПЧ-50, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В доме никто не жил, обошлось без пострадавших.

Но причины пожара пока не называются.

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