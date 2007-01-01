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Подростки, осквернившие Георгиевский флаг в Калужской области, публично извинились

Раскаяние детей мигрантов появилось в сети 11 мая, в воскресенье
Михаил Тырин
11.05, 14:19
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В праздничные дни в местных и федеральных пабликах появились фотографии, на которых два подростка топчут Георгиевский флаг на территории жилищного комплекса в Обнинске.

Их личности были установлены, оба вместе с родителями доставлены в Следственный комитет.

"Россия нас кормит, Россия нас приютила, - говорит мама одного из подростков. - Тот поступок, который совершил мой сын, не имеет оправдания. Я прошу всех земляков, кто приехал на эту землю и кушает хлеб России, не повторять таких поступков. Надо быть благодарными той земле, на которой ты живешь".

"Я прошу моих земляков не повторять моей ошибки в большой стране России, замечательной стране", - сказал один из задержанных подростков.

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