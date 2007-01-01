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Происшествия

Следователи нашли подростков, растоптавших в Обнинске георгиевский флаг

О факте надругательства над национальным символом в субботу, 10 мая, жители региона сообщили на страничке губернатора
Михаил Тырин
11.05, 10:15
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"За такое кощунство да и в такой праздник, наш губернатор просто обязан дать распоряжение о депортации этих малолетних бандитов вместе с их родителями в ту страну из которой они прибыли", - подобные комментарии дают калужане в социальных сетях.

 В тот же день и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что личности осквернителей установлены.

 Как выяснилось, подростки и их родители являются гражданами России.

 Все они вызваны в Следственный комитет для дачи объяснений.

 Силовые структуры проводят проверку, по итогам которой будут приниматься установленные законом меры, сообщает областное правительство.

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