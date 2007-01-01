Следователи нашли подростков, растоптавших в Обнинске георгиевский флаг

О факте надругательства над национальным символом в субботу, 10 мая, жители региона сообщили на страничке губернатора

"За такое кощунство да и в такой праздник, наш губернатор просто обязан дать распоряжение о депортации этих малолетних бандитов вместе с их родителями в ту страну из которой они прибыли", - подобные комментарии дают калужане в социальных сетях.

В тот же день и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что личности осквернителей установлены.

Как выяснилось, подростки и их родители являются гражданами России.

Все они вызваны в Следственный комитет для дачи объяснений.

Силовые структуры проводят проверку, по итогам которой будут приниматься установленные законом меры, сообщает областное правительство.