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В Калужской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной

Как сообщило 10 мая, в субботу, региональное управление МЧС, спасатели выезжали на операции по разминированию три раза
Михаил Тырин
11.05, 08:29
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В окрестностях поселка Лесной Мещовского района обезврежен артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

В Мосальском районе в деревне Чертень найдена ручная граната Ф-1.

В поле между деревнями Акимовка и Ашково Жиздринского района обнаружены гранаты Ф-1 и М-39, минометная мина, реактивный снаряд и два артиллерийских снаряда.

Спасательная служба предупреждает, что при обнаружении подобных предметов категорически запрещено прикасаться к ним, следует немедленно сообщить о находке по телефонам 112, 01, с мобильного - 101.

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