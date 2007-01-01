В Калужской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной

Как сообщило 10 мая, в субботу, региональное управление МЧС, спасатели выезжали на операции по разминированию три раза

В окрестностях поселка Лесной Мещовского района обезврежен артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

В Мосальском районе в деревне Чертень найдена ручная граната Ф-1.

В поле между деревнями Акимовка и Ашково Жиздринского района обнаружены гранаты Ф-1 и М-39, минометная мина, реактивный снаряд и два артиллерийских снаряда.

Спасательная служба предупреждает, что при обнаружении подобных предметов категорически запрещено прикасаться к ним, следует немедленно сообщить о находке по телефонам 112, 01, с мобильного - 101.