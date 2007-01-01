За прошедшие сутки в Калужской области ликвидировано 11 пожаров и 3 ДТП

По оперативным данным Главного управления МЧС России по Калужской области, за 9 мая на территории региона произошло 11 пожаров различной сложности.

фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Наиболее серьёзные возгорания зарегистрированы: в Медыни, Жуковском районе Тарусе и Козельске.

Также зафиксировано возгорание автомобиля в Перемышльском районе и пожар двухквартирного дома в деревне Коровино Мещовского района. Остальные случаи связаны с горением мусора на открытых территориях.

Параллельно спасатели трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек. Всего для ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано 58 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники.