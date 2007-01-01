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На проспекте Маркса в Обнинске столкнулись Kia и Nissan

Сегодня утром в Обнинске на проспекте Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
10.05, 09:16
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Около 6:40 столкнулись автомобили Kia и Nissan. На место оперативно прибыли экстренные службы: пожарные МЧС, сотрудники ГИБДД и медики.

По предварительным данным, в аварии есть пострадавший.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 8 специалистов и 3 единицы техники, включая бригаду спасателей из трех человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

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