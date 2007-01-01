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Происшествия

В Калуге автобус попал в аварию

Дарья Джуманова
09.05, 11:45
0 1238
ГУ МЧС по Калужской области
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В четверг, 8 мая, на улице Гагарина произошло ДТП с участием автобуса «Лиаз». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился около 21:59, когда водитель резко затормозил.

В результате происшествия один человек пострадал.

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