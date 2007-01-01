В Калуге автобус попал в аварию

ГУ МЧС по Калужской области

В четверг, 8 мая, на улице Гагарина произошло ДТП с участием автобуса «Лиаз». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился около 21:59, когда водитель резко затормозил.

В результате происшествия один человек пострадал.