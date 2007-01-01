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Происшествия

В Малоярославецком районе сгорела машина

Дарья Джуманова
09.05, 07:33
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Пожар произошел на 157 км автодороги М-3 Украина около 12:10 в четверг, 8 мая, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины возгорания будут устанавливаться.

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