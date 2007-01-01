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Новость дня Происшествия

В Калужской области фура раздавила микроавтобус

Дмитрий Ивьев
08.05, 11:30
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Около 8 утра в четверг, 8 мая, ДТП произошло на трассе М3 "Украина" в Жиздринском районе.

По сообщениям очевидцев, грузовик «Скания» врезался в «Форд Транзит».

Информация о пострадавших уточняется.

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