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В Калужской области «Ладу» смяло в жутком ДТП

Дмитрий Ивьев
07.05, 22:50
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Авария произошла около 21:40 в среду, 7 мая, в Козельском районе.

На дороге Сухиничи – Козельск у поворота на деревню Бобровка столкнулись «Мазда» и «Лада».

По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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